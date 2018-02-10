Antalyaspor için start
Sarı-kırmızılılar , ligde pazartesi günü oynayacakları Antalyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Florya'da Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Atiker Konyaspor maçında forma giyenler yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri ve koşunun ardından dar alanda pas ve orta sonuçlandırma çalışmaları gerçekleştirdi.
Hakan Balta ve Selçuk salonda
Antrenmanda hafif sakatlıkları olan Selçuk İnan ile Hakan Balta salonda çalıştılar. İki oyuncunun durumlarının önemli olmadığı öğrenildi. Futbolcuların ve Fatih Terim'in idman sırasında oldukça neşeli oldukları gö zlendi. Aslan hazırlıklarına bugün devam edecek.
Hakan Balta ve Selçuk salonda
Antrenmanda hafif sakatlıkları olan Selçuk İnan ile Hakan Balta salonda çalıştılar. İki oyuncunun durumlarının önemli olmadığı öğrenildi. Futbolcuların ve Fatih Terim'in idman sırasında oldukça neşeli oldukları gö zlendi. Aslan hazırlıklarına bugün devam edecek.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:04
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Umursamazlıktan iyi!
Toplam 11
Yorum
göz göz fenerin 2 kalecisini topla..yarım beto etmez.
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
NANE NANE TUTANIN BECERİKSİZ ATANIN KEBAPÇI DA..BİR DE HAKEM DE SUÇ ARARLAR..
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
eyyyönetimm beto gibi kalecin olsaydı bugün kimse hakem cart curt etmezdi..iğneyi kendine batıracan..
Antalyaspor için start haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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