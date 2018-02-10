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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    için start

    <a href="/index/antalyaspor?id=5d092022-b754-4160-9a67-8a730cff61e8" class="" rel="tag">Antalyaspor</a> için start
    Sarı-kırmızılılar , ligde pazartesi günü oynayacakları maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Florya'da yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Atiker Konyaspor maçında forma giyenler yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri ve koşunun ardından dar alanda pas ve orta sonuçlandırma çalışmaları gerçekleştirdi.

    Hakan Balta ve Selçuk salonda
    Antrenmanda hafif sakatlıkları olan Selçuk İnan ile Hakan Balta salonda çalıştılar. İki oyuncunun durumlarının önemli olmadığı öğrenildi. Futbolcuların ve Fatih Terim'in idman sırasında oldukça neşeli oldukları gö zlendi. Aslan hazırlıklarına bugün devam edecek.
    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:04
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