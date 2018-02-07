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HEPSİ
    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    Hepimiz kirlendik

    Hepimiz kirlendik

    , “’da hepimiz kirlenmiş, para götürmüş vaziyetteyiz. Hepimizin hesaplarının izi sürülsün” dedi

    G.Saray eski yöneticisi Levent Nazifoğlu, TRT Spor'a gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Nazifoğlu, "'da hepimiz kirlenmiş, para götürmüş vaziyetteyiz. Şimdi ne oldu? Yeni gelen denetleme fırsatı ne dedi, 'O kişilerin izin vermesi lazım' ki, hesaplarının izini sürebilelim. Bugüne kadar bütün yöneticiler bu izni verelim. Benden başlasın, ilk imzayı ben vereyim; hepimizin banka hesaplarının izi sürülsün" dedi.

    CAVANDA KIRMIZI ÇİZGİ
    Nazifoğlu, özellikle Cavanda transferiyle ilgili şu yorumu yaptı: "Cavanda'yı bonservis bedeli ödemeden alalım dedik. Başkan (Özbek) 'Ben kefilim, zor durumda. Bunu mutlaka bir şekilde almamız lazım. Trabzonspor'la böyle bir pazarlığa girmeyelim' dedi. Hatta 'Başarısız olursa parasını ben ödeyeceğim' demişti. Bu arada Başkan Mustafa Cengiz de 'Cavanda bedava gelebilirdi, burada bir hırsızlık var mı bilmiyorum. Araştırmak, bakmak lazım' dedi. Hep birlikte göreceğiz neler olacak."

    BEN KARŞI ÇIKTIM
    Eski yönetici Nazifoğlu, Cavanda transferi gündeme geldiğinde karşı çıktığını belirterek, "Hoca istiyordu, gerçi biz hocanın dediklerini çok yapan bir yönetim değildik" diye konuştu.
    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:10
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