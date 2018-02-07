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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    Cimbom almadı, 'e gidiyor!

    Cimbom almadı, Premier Lig'e gidiyor!

    'in eski takımı , Nagatomo'yu kadrosuna katmadan önce 'ın ilgilendiği iddia edilen ve bonservisi elinde bulunan 'yı kadrosuna katmaya hazırlandığı öne sürüldü.

    'ın devre arası listesinde yer alan için flaş bir iddia ortaya atıldı. basınında yer alan haberlere göre; , Patrice Evra'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

    Haberde; West Ham United'ın Patrice Evra'yı bugün(7 Şubat) sağlık kontrolünden geçireceği ve ardından transferi için karar vereceği belirtildi. West Ham United'ın sol beki Arthur Masuaku'nun 6 maç ceza alaması sebebiyle Patrice Evra transferinin gündeme geldiği kaydedildi.

    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 08:56
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