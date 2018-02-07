Cimbom almadı, Premier Lig'e gidiyor!

Galatasaray'ın devre arası transfer listesinde yer alan Patrice Evra için flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiltere basınında yer alan haberlere göre; West Ham United, Patrice Evra'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.



Haberde; West Ham United'ın Patrice Evra'yı bugün(7 Şubat) sağlık kontrolünden geçireceği ve ardından transferi için karar vereceği belirtildi. West Ham United'ın sol beki Arthur Masuaku'nun 6 maç ceza alaması sebebiyle Patrice Evra transferinin gündeme geldiği kaydedildi.