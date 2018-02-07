Cimbom almadı, Premier Lig'e gidiyor!
Slaven Bilic'in eski takımı West Ham United, Nagatomo'yu kadrosuna katmadan önce Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilen ve bonservisi elinde bulunan Patrice Evra'yı kadrosuna katmaya hazırlandığı öne sürüldü.
Galatasaray'ın devre arası transfer listesinde yer alan Patrice Evra için flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiltere basınında yer alan haberlere göre; West Ham United, Patrice Evra'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.
Haberde; West Ham United'ın Patrice Evra'yı bugün(7 Şubat) sağlık kontrolünden geçireceği ve ardından transferi için karar vereceği belirtildi. West Ham United'ın sol beki Arthur Masuaku'nun 6 maç ceza alaması sebebiyle Patrice Evra transferinin gündeme geldiği kaydedildi.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 08:56
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Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali
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ses başakşehir alırsa ben şüphelenirim,anlaşmalı gitti,anlaşmalı geldi diye.
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Galatasaray'da kupa maçı hazırlıkları başladı
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Aslan KALEDE CARRASSO MUHAKAK OYNAMALI
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G.Saray, Avrupa Kupası'na mağlubiyetle veda etti
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Aslan HIC GALIP GELDIGI YOKKI!
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