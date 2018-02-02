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    02 Şubat 2018, Cuma
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    isyanı

    Eray İşcan isyanı
    Konya karşısında kaleyi koruyan Eray İçcan yediği golle şimşekleri üzerine çekti. 40. dakikada ceza sahasına gönderilen serbest vuruşta Eray boşa çıkarken Linnes'e çarpan top ağlarla buluştu. 26 yaşındaki file bekçisi büyük eleştiri alırken Carrasso'nun kadroya alınmaması sorgulandı.
    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:19
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