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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    'a hizmeti sürdürüyor

    <a href="/index/sneijder?id=c7892c54-0483-4e1f-8c34-a9c88c78b48e" class="" rel="tag">Sneijder</a> <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'a hizmeti sürdürüyor

    6 aylık imza atan ’nun teklifi alır almaz ’i aradığı ve Hollandalı yıldızın “Harika bir şehir, harika bir kulüp. Hiç düşünmeden git” dediği öğrenildi.

    Ara transferin bitimine saatler kala 'dan beklenen hamle geldi... Sarı-Kırmızılılar önceki gün prensip anlaşmasına vardığı Inter'in sol beki 'yu sezon sonuna kadar kiraladı. Dün sabah menajeri Pastorello ile birlikte İstanbul'a gelen 31 yaşındaki Japon yıldız sağlık kontrolünden geçti.

    850 BİN EURO KAZANACAK
    Yapılan kontrollerde sorun çıkmaması sonrasında Nagatomo ile 6 aylık sözleşme imzalandı. , Inter'e 700 bin Euro, Japon sol beke de 850 bin Euro ödeyecek

    İLK OLARAK SNEİJDER'İ ARADI
    Sürpriz şekilde gerçekleşen bu transferde Cimbom'un eski yıldızı önemli rol oynadı. Nagatomo'nun teklifi alır almaz ilk olarak, Inter'den takım arkadaşı olan 'i aradığı öğrenildi.

    KESİNLİKLE PİŞMAN OLMAZSIN
    Japon sol beke, Sneijder'in "Harika bir kulüp ve harika bir şehir. Kesinlikle pişman olmazsın. Hiç düşünmeden git" dediği belirlendi. Nagatomo da bu sözlerin ardından Galatasaray'la sözleşme imzaladı.

    Takvim

    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:04
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