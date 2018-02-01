Ara transferin bitimine saatler kala Galatasaray'dan beklenen hamle geldi... Sarı-Kırmızılılar önceki gün prensip anlaşmasına vardığı Inter'in sol beki Yuto Nagatomo'yu sezon sonuna kadar kiraladı. Dün sabah menajeri Pastorello ile birlikte İstanbul'a gelen 31 yaşındaki Japon yıldız sağlık kontrolünden geçti.

850 BİN EURO KAZANACAK

Yapılan kontrollerde sorun çıkmaması sonrasında Nagatomo ile 6 aylık sözleşme imzalandı. Galatasaray, Inter'e 700 bin Euro, Japon sol beke de 850 bin Euro ödeyecek

İLK OLARAK SNEİJDER'İ ARADI

Sürpriz şekilde gerçekleşen bu transferde Cimbom'un eski yıldızı Sneijder önemli rol oynadı. Nagatomo'nun teklifi alır almaz ilk olarak, Inter'den takım arkadaşı olan Sneijder'i aradığı öğrenildi.

KESİNLİKLE PİŞMAN OLMAZSIN

Japon sol beke, Sneijder'in "Harika bir kulüp ve harika bir şehir. Kesinlikle pişman olmazsın. Hiç düşünmeden git" dediği belirlendi. Nagatomo da bu sözlerin ardından Galatasaray'la sözleşme imzaladı.

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