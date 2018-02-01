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    01 Şubat 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    bir ay daha yok

    Fernando bir ay daha yok
    İlk yarının son maçında sakatlanan Reges'ten kötü haber... Yönetim, son 4 resmi maçta forma giyemeyen Brezilyalı oyuncunun tedavisinin ikinci kısmını Portekiz'de sürdüreceğini açıkladı. 30 yaşındaki ön liberonun en az 1 ay daha sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor.

    'daki maçında sakatlanan Fernando'nun iç yan bağında 3. derece yırtık ve kemik iliği ödemi tespit edilmişti.

    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:16
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