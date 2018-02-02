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    02 Şubat 2018, Cuma
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    transfer borsası

    Süper Lig transfer borsası

    GALATASARAY

    GELENLER:
    Nagatomo

    GİDENLER:
    - Nigel de Jong (Mainz)
    - Badou Ndiaye (Stoke City)

    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:16
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