CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Şubat 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Galatasaraylılar Derneği’ne silahlı saldırı

    Galatasaraylılar Derneği’ne silahlı saldırı

    'da Galatasaraylılar Derneğine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

    Edinilen bilgiye göre, Yenişehir ilçesinde bulunan Yenişehir Galatasaray Taraftarlar Derneğine silahlı saldırı düzenlendi.

    İddiaya göre, derneğe silahla giden emekli bekçi olan ve tekel bayi işleten Ali U., dernekte bulunan ve 'a ateş etti.

    BİR ÖLÜ, BİR YARALI VAR

    Açılan ateş sonucu hayatını kaybederken, kolundan hafif şekilde yaralandı.

    Silahlı saldırıda kolundan yaralanan Erman Çalım.

    Saldırı sonucu olay yerinde çok sayıda vatandaş toplanırken polis geniş güvenlik önlemi aldı. şahıs hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaraylılar Derneği’ne silahlı saldırı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN