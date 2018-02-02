Galatasaraylılar Derneği’ne silahlı saldırı
Bursa'da Galatasaraylılar Derneğine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yenişehir ilçesinde bulunan Bursa Yenişehir Galatasaray Taraftarlar Derneğine silahlı saldırı düzenlendi.
İddiaya göre, derneğe silahla giden emekli bekçi olan ve tekel bayi işleten Ali U., dernekte bulunan Aytaç Çalım ve Erman Çalım'a ateş etti.
BİR ÖLÜ, BİR YARALI VAR
Açılan ateş sonucu Aytaç Çalım hayatını kaybederken, Erman Çalım kolundan hafif şekilde yaralandı.
Silahlı saldırıda kolundan yaralanan Erman Çalım.
Saldırı sonucu olay yerinde çok sayıda vatandaş toplanırken polis geniş güvenlik önlemi aldı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
- 02 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:15
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Fenerbahçeli yıldız 3 hafta yok!
Toplam 3
Yorum
POYRAZ Aykut sen bu takıma nasıl idman yaptırıyorsunki bu çocukların hepsi adele den sakatlanıyor demekki bu çocuklara yanlış idman yaptırıyorsun.
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Avrupa aşkına
Toplam 3
Yorum
erol erol olarak,lig başında,hangi hafta hedef ne olacak buraya yazdım.hepsi çıktı.muharrem usta hep yalan söyledi.
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Deniz Naki'ye bir darbe daha! Resmen bitti
Toplam 1
Yorum
Bence Adam Türkiyenin 3 Lig De oynuyor Zaten Kariyeri bitmis sayilir Süper Lig de 24 Macta 1 Gol Yapmisti Bundesliga da 20 Macta 1 Gol
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