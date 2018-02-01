Konyaspor taraftarından muhteşem 'Afrin' koreografisi!
KONYASPOR TARAFTARINDAN TÜYLERİ DİKEN DİKEN EDEN AFRİN KOREOGRAFİSİ! "Gür çıksa ne olur nadanın baykuş sesi. Gök kubbeyi titreten ezanımız var bizim"
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