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    02 Şubat 2018, Cuma
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    Hakan döndü

    Hakan döndü
    Terim'in gelişi ile birlikte yeniden kadroya dahil edilen , bu sezon ilk kez bir resmi maçta forma giydi. Son olarak 6 Mayıs 2017'deki - maçında forma giyen Hakan, 1-3 mağlubiyeti ile sonuçlanan maç sonrasında tarafından tekrar kadroya alınmadı. Hakan, Galatasaray'ın etkili isimleri arasındaydı.
    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:25
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