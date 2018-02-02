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    02 Şubat 2018, Cuma
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    Yedekleri tercih etti

    Yedekleri tercih etti
    Teknik direktör Fatih Terim, Konyaspor karşısında yedek ağırlıklı bir kadro tercih etti. karşısında kaleyi Eray İşçan'a teslim eden Terim, stoper ikilisinde Serdar Aziz ve Koray Günter'e forma verdi. Sağ bekte Martin Linnes, sol bekte ise görev aldı. Orta sahada Selçuk İnan ve Ryan Donk'un önünde sahaya sürüldü. Kanatlarda Sinan Gümüş ve Yasin Öztekin'i tercih eden 'in gol silahı oldu.
    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:22
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