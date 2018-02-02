CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Şubat 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    tutunamadı

    Josue tutunamadı
    , G.Saray ve en son Osmanlı forması giyen , Başkent ekibinden ayrıldı. Sezon başında transfer olduğu mor-sarılılarda 9 maçta görev alan Portekizli 3 asist yaptı. Ligin ikinci yarısında kadroda düşünülmeyen Josue'yle yollar ayrıldı.
    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Josue tutunamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN