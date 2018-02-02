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    02 Şubat 2018, Cuma
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    ’a büyük şok!

    Lionel Carole’a büyük şok!
    Sezon başında 'dan Sevilla'ya kiralanan , büyük bir şok yaşadı. Takım bulması istenen Fransız sol bek, hiçbir takımla anlaşamayınca formasını da kaybetti. İspanyol devinin, Leganes ile Kral Kupası yarı final maçında Carole'un 3 numaralı forması yeni transfer Layun'a verildi. Carole'un, bir ara Galatasaray'a da geri dönmesi gündeme gelmiş ancak Fatih Terim sıcak bakmamıştı.
    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:17
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