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    02 Şubat 2018, Cuma
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    Cenk oynamadan gitti

    Cenk oynamadan gitti
    başında 'dan Malaga'ya 200 bin Euro'ya transfer olan ve 3 yıllık imza atan kaleci 'in sözleşmesi feshedildi. 29 yaşındaki milli kaleci, İspanyol takımında bu sezon hiçbir maçta görev alamadan takımdan ayrıldı.
    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:17
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