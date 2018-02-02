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    02 Şubat 2018, Cuma
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    Camia kenetlendi

    Camia kenetlendi
    G.SARAY Başkanı , yönetime gelmelerinin ardından camiada gördüğü kenetlenmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi. Başkan Cengiz, kulübün internet sitesinde yayımlanan mesajında '#YellowFriday' kampanyasına vurgu yaparak, "Başkanlığımın ardından gerek sosyal medyada, gerek tribünde, gerek sokakta, kenetlenen camiayı görmek beni çok onurlandırdı. Bu kenetlenmenin en müthiş örneğini, geçtiğimiz hafta değerli G.Saray taraftarlarınca başlatılan '#YellowFriday' kampanyasında sadece 'ye değil tüm dünyaya gösterdik" ifadelerini kullandı.
    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:13
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