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    02 Şubat 2018, Cuma
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    için 20 milyon TL

    Nagatomo için 20 milyon TL
    G.Saray, transferinde ve vergi borçlarıyla karşı karşıya kaldı. Sarı-kırmızılı yönetimin Badou Ndiaye transferinden gelen 16 milyon Euro'luk bonservis geliriyle eli rahatladı. Aslan, Japon futbolcunun lisansını çıkarabilmek için 20 milyon TL tutan tüm SGK ve vergi borçlarını kapattı.

    Asamoah yolu açık
    ?G.Saray'ın Nagatomo transferine rağmen hala gözdesi olan Juventuslu sol bek Asamoah için sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Nagatomo transferinde de yardımcı olan Ganalı yıldızın menajeri Federico Pastorello, "G.Saray şu anda yeni bir sol beke sahip. Ancak futbolda her şey mümkün; erkenden konuşamayız. Juventus sözleşme yenilemek istiyor; ama şu ana kadar yapmadık. Asamoah için her şey olabilir. Yazın göreceğiz" yorumunu yaptı.
    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:24
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