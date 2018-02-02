Nagatomo için 20 milyon TL
Asamoah yolu açık
?G.Saray'ın Nagatomo transferine rağmen hala gözdesi olan Juventuslu sol bek Asamoah için sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Nagatomo transferinde de yardımcı olan Ganalı yıldızın menajeri Federico Pastorello, "G.Saray şu anda yeni bir sol beke sahip. Ancak futbolda her şey mümkün; erkenden konuşamayız. Juventus sözleşme yenilemek istiyor; ama şu ana kadar yapmadık. Asamoah için her şey olabilir. Yazın göreceğiz" yorumunu yaptı.
- 02 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:24
-
Fenerbahçeli yıldız 3 hafta yok!
Toplam 3
Yorum
POYRAZ Aykut sen bu takıma nasıl idman yaptırıyorsunki bu çocukların hepsi adele den sakatlanıyor demekki bu çocuklara yanlış idman yaptırıyorsun.
-
Avrupa aşkına
Toplam 3
Yorum
erol erol olarak,lig başında,hangi hafta hedef ne olacak buraya yazdım.hepsi çıktı.muharrem usta hep yalan söyledi.
-
Deniz Naki'ye bir darbe daha! Resmen bitti
Toplam 1
Yorum
Bence Adam Türkiyenin 3 Lig De oynuyor Zaten Kariyeri bitmis sayilir Süper Lig de 24 Macta 1 Gol Yapmisti Bundesliga da 20 Macta 1 Gol
Nagatomo için 20 milyon TL haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.