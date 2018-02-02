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    02 Şubat 2018, Cuma
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    Malaga kapısında

    Ahmet Çalık Malaga kapısında
    'da ara transferde sürpriz bir son dakika gelişmesi daha yaşandığı ortaya çıktı. Aslan'dan Malaga'ya olan 'in kontratı İspanyol kulübü tarafından feshedilirken, mavi- beyazlılar Ahmet Çalık kiralamak için son saatlerde girişimde bulunmuştu. Malaga yerel basınına göre İspanyollar transferi resmi olarak açıklamak için FIFA'dan onay bekliyor. Geçen sezon devre arasında G.Birliği'nden G.Saray'a gelen 23 yaşındaki milli stoper fazla forma şansı bulamadı ve bu sezon 3'ü ligde olmak üzere toplam 8 karşılaşmada görev alıp 1 gol attı. Çalık, ayrıca Konyaspor maçı kadrosuna da alınmadı.
    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:12
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