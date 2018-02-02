Avantajı koruyamadık
“Kupanın son şampiyonu karşısında yenik duruma düştükten sonra geri dönüş yapmamız önemliydi. Ama skor avantajımızı koruyamadık. İstanbul’da turu geçeceğimize inanıyorum”
OYUNDAN MEMNUNUM
Tecrübeli teknik adam, skor avantajını ellerine geçirdikten sonra uzatmalarda yedikleri golle berabere kalmalarının yarı final şanslarını etkilemeyeceğini vurguladı. G.Saray Teknik Direktörü Terim, "Oyuncuların performansından memnunum. Skor avantajımızı koruyamadık ama İstanbul'da turu geçeceğimize inanıyorum" diye konuştu.
- 02 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:25
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Fenerbahçeli yıldız 3 hafta yok!
Toplam 3
Yorum
POYRAZ Aykut sen bu takıma nasıl idman yaptırıyorsunki bu çocukların hepsi adele den sakatlanıyor demekki bu çocuklara yanlış idman yaptırıyorsun.
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Avrupa aşkına
Toplam 3
Yorum
erol erol olarak,lig başında,hangi hafta hedef ne olacak buraya yazdım.hepsi çıktı.muharrem usta hep yalan söyledi.
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Deniz Naki'ye bir darbe daha! Resmen bitti
Toplam 1
Yorum
Bence Adam Türkiyenin 3 Lig De oynuyor Zaten Kariyeri bitmis sayilir Süper Lig de 24 Macta 1 Gol Yapmisti Bundesliga da 20 Macta 1 Gol
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