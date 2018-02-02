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    02 Şubat 2018, Cuma
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    Avantajı koruyamadık

    Avantajı koruyamadık

    “Kupanın son şampiyonu karşısında yenik duruma düştükten sonra geri dönüş yapmamız önemliydi. Ama skor avantajımızı koruyamadık. ’da turu geçeceğimize inanıyorum”

    A.Konyaspor karşısında son dakika golüyle berabere kalan G.Saray'da Teknik Direktör Fatih Terim maç sonrasında yaptığı açıklamada 'da yarı finale adlarını yazdıracaklarını söyledi. Terim, kupanın son şampiyonu karşısında yenik duruma düştükten sonra geri dönüş yapmalarının çok önemli olduğunu belirtirken, "İlk yarıda iyi değildik. Ancak ikinci yarıda G.Saray gibi oynadık ve öne geçtik. Özellikle duran toplarda etkinliğimiz üst düzeydeydi" dedi.

    OYUNDAN MEMNUNUM
    Tecrübeli teknik adam, skor avantajını ellerine geçirdikten sonra uzatmalarda yedikleri golle berabere kalmalarının yarı final şanslarını etkilemeyeceğini vurguladı. G.Saray Terim, "Oyuncuların performansından memnunum. Skor avantajımızı koruyamadık ama İstanbul'da turu geçeceğimize inanıyorum" diye konuştu.
    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:25
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