Ziraat Türkiye Kupası'nda A.Konya-G.Saray arasındaki çeyrek final ilk maçı öncesinde ev sahibi takım taraftarları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde hain teröristlere karşı gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili 3 boyutlu koreografi gerçekleştirdi. Taraftarlar, kuzey kale arkası tribününde yaptığı koreografide, Mehmetçik'in Afrin'de tankla teröristlere bomba atması canlandırıldı. KOREOGRAFİNİN yapıldığı kuzey tribününe, "Biz aşkı vatan için canını verenlerden öğrendik" yazılı dev pankart asıldı. Maç başlarken tribünde büyük bir Türk bayrağı ve "Afrin" yazısı yer aldı. Güney tribününde ise "Adımlarınız tüm dünyayı inletsin, Allah sizi iki cihanda aziz eylesin. #ZeytinDalıHarekatı" yazılı pankart açıldı. Koreografi sırasında tribünlerden "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atıldı.