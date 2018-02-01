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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    , ile yollarını resmen ayırdı

    Galatasaray, Emrah Başsan ile yollarını resmen ayırdı

    , ile yollarını karşılıklı olarak ayırdı

    Sarı-kırmızılı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Profesyonel futbolcularımızdan ile sözleşmemiz karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Emrah Başsan, 562.750,05 Euro tutarındaki sözleşmesel alacağından vazgeçmiştir."
    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:21
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