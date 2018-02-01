G.Saray'ın yeni transferini İtalyan gazeteci yorumladı!
Galatasaray'ın Inter'den kiraladığı Nagatomo'yu FcInternews editörü Gianluca Scudieri değerlendirdi.
- 01 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:55
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Aykut Kocaman'dan gündem yaratan sözler
Toplam 15
Yorum
fb190707 şimdiden sen şampiyonluk çookkzorr dersen futbolcuların taraftarın da hevesini kırarsın. Madem öyle bırak git zaten beceremiyorsun..
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Trabzonspor'da Çalımbay farkı
Toplam 6
Yorum
Ts61 Pas yapamıyoruz.Goller hep bireysel.Organize değiliz.Seneye Metin Diyadin şart
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Aykut Kocaman'dan gündem yaratan sözler
Toplam 15
Yorum
bjk349 Hangi hakem yanlış maçımı izledik biz.Giresun ezdi resmen kaçan goller inanılır gibi değil
G.Saray'ın yeni transferini İtalyan gazeteci yorumladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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