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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    G.Saray'ın yeni transferini İtalyan gazeteci yorumladı!

    G.Saray'ın yeni transferini İtalyan gazeteci yorumladı!

    Galatasaray'ın Inter'den kiraladığı Nagatomo'yu FcInternews editörü Gianluca Scudieri değerlendirdi.

    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:55
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