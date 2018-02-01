Dev düello

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında bu akşam Atiker Konyaspor'a konuk olacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak. Sarıkırmızılılar, iki ayaklı turun ilk randevusundan iyi bir skorla ayrılarak rövanş ve yarı final için avantaj sağlamaya çalışacak.



TEK EKSİK FERNANDO REGES

CİMBOM'Da sakatlığı devam eden Fernando dışında eksik bulunmuyor. Atiker Konyaspor'da ise Ali Turan kırmızı kart cezalısı. Abdou Traore ve Yatabare de sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. İki takım daha önce 1990-91 ile 2014-15 sezonlarında Türkiye Kupası'nda eşleşti. İkisinde de turu geçen taraf Galatasaray oldu.



TRABZONSPOR'U ELEDİ

KUPAYI 17 kezle en çok kazanan takım olan Cimbom bu sezon Sivas Belediye'yi (5- 1/1-2), Buca'yı 3-0'lık galibiyetlerle saf dışı bıraktı. Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Konyaspor ise Batman Petrol'u 3-0 ve 2-0'la geçtikten sonra Trabzonspor'u (1- 0/1-1) eleyerek çeyrek finale geldi.



GALATASARAY, Konyaspor'a 2003'ten beri yenilmiyor. Yeşil-beyazlılar, Cimbom'a karşı en son galibiyetini ligde 2003-04 sezonunda 13 Eylül 2003 tarihinde Konya'daki maçta 1-0'lık skorla aldı. Bundan sonraki 22 lig ve 1 Türkiye Kupası maçında sarı-kırmızılılar 19 kez rakibini mağlup etti. 4 müsabaka da berabere bitti.



SARI-kırmızılılar, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 5 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Ligde Göztepe (3-1), Kayseri (3-1) ve Osmanlıspor'u (2-0) kayıpsız geçen Aslan, Türkiye Kupası'nda Bucaspor'u iki maçta da aynı skorla 3-0 mağlup etti



28'e 2 G.Saray üstün

ATİKER Konyaspor ile Galatasaray, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 35 kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar sahadan 28 kez galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 2 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. 5 müsabakada ise kazanan çıkmadı.



Kupa ası Sinan Gümüş

SÜPER Lig'de Gomis'in golleriyle yürüyen Galatasaray'ı Ziraat Türkiye Kupası'nda Sinan Gümüş sırtlıyor. Genç futbolcu, kupada oynadığı 4 maçta rakip fileleri 4 kez havalandırmayı başardı. Gümüş kupada 3 de asist yaptı. Yasin'in de kupada 3 golü var.



Konya'dan direkt Sivas'a

G.SARAY, maçtan sonra İstanbul'a dönmeyecek. Geceyi Konya'da geçirip, yarın karayolu ile Sivas'a gidecek. Terim bu kararı oyuncuların pazar günü ligde karşılaşacakları Sivas'ın iklimine alışmaları hem de bir gün ara ile iki kez seyahat etememeleri için adlı.