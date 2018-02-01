Heyecan var sonuç yok
Önce sarı-kırmızılı ekibin, Okaka’yı kiraladığı ileri sürüldü. Ardından Gomes’in ismi ortaya atıldı. Dış kaynaklı haberler sosyal medyayı sallasa da sarı-kırmızılı ekibin uzun günü Nagatomo ile tamamlandı
MALİYETİ EL YAKTI
Okaka'nın Galatasaray'a transferi maliyete takıldı. Watford'un kiralama bedeli olarak 1 milyon Sterlin, oyuncunun da 6 ay için yine 1 milyon Sterlin istemesi üzerine transfer girişim olarak kaldı. Pazarlık için gerekli süre olmadığı için de vazgeçildi
NDIAYE GERİ DÖNECEK
Ndiaye'nin ayrılması, Fernando'nun sakatlığı nedeniyle 'Gomes' haberleri heyecan kasırgasını daha da yükseltse de bu transferden de sonuç çıkmadı. Günün son iddiası ise Ndiaye ile ilgiliydi. Stoke City'nin Senegalli oyuncuya çalışma izni alamadığı ve 6 aylığına Galatasaray'a kiralanacağı ileri sürüldü. Bu da umutları yükseltti ama gün sonunda Nagatomo dışında gelen giden olmadı.
- 01 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 03:17
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Aykut Kocaman'dan gündem yaratan sözler
Toplam 15
Yorum
fb190707 şimdiden sen şampiyonluk çookkzorr dersen futbolcuların taraftarın da hevesini kırarsın. Madem öyle bırak git zaten beceremiyorsun..
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Trabzonspor'da Çalımbay farkı
Toplam 6
Yorum
Ts61 Pas yapamıyoruz.Goller hep bireysel.Organize değiliz.Seneye Metin Diyadin şart
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Aykut Kocaman'dan gündem yaratan sözler
Toplam 15
Yorum
bjk349 Hangi hakem yanlış maçımı izledik biz.Giresun ezdi resmen kaçan goller inanılır gibi değil
Heyecan var sonuç yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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