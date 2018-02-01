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    01 Şubat 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Heyecan var sonuç yok

    Heyecan var sonuç yok

    Önce sarı-kırmızılı ekibin, Okaka’yı kiraladığı ileri sürüldü. Ardından Gomes’in ismi ortaya atıldı. Dış kaynaklı haberler sosyal medyayı sallasa da sarı-kırmızılı ekibin uzun günü Nagatomo ile tamamlandı

    Galatasaray dün son yılların en hareketli günlerinden birisini yaşadı. Ndiaye, Stoke City'nin yolunu tutarken, Nagatomo da İstanbul'a geldi. Ancak transfer hareketliliği bunlarla sınırlı kalmadı. Öğleden sonra İtalya'dan Stefano Okaka bombası geldi. La Gazetta Dello Sport, sarı-kırmızılı ekibin, Watford'dan Nijeryalı golcüyü sezon sonuna kadar kiraladığını yazdı. Hatta, 'Sağlık kontrolü ve imza için İstanbul'a geliyor' ifadesini kullandı. Kısa sürede Okaka'nın transferinin iptal olduğu ifade edilirken hemen arkasından, bu kez İspanyol kaynaklı, Andre Gomes iddiası ortaya atıldı. Katalan radyosu, 'ın Barcelona'dan Portekizli orta sahayı kiraladığını açıkladı.

    MALİYETİ EL YAKTI
    Okaka'nın Galatasaray'a transferi maliyete takıldı. Watford'un kiralama bedeli olarak 1 milyon Sterlin, oyuncunun da 6 ay için yine 1 milyon Sterlin istemesi üzerine transfer girişim olarak kaldı. Pazarlık için gerekli süre olmadığı için de vazgeçildi

    NDIAYE GERİ DÖNECEK
    Ndiaye'nin ayrılması, Fernando'nun sakatlığı nedeniyle 'Gomes' haberleri heyecan kasırgasını daha da yükseltse de bu transferden de sonuç çıkmadı. Günün son iddiası ise Ndiaye ile ilgiliydi. Stoke City'nin Senegalli oyuncuya çalışma izni alamadığı ve 6 aylığına Galatasaray'a kiralanacağı ileri sürüldü. Bu da umutları yükseltti ama gün sonunda Nagatomo dışında gelen giden olmadı.

    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:17
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