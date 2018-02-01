Tek gerçek Nagatomo

sol bekine sonunda kavuştu. Dün arka arkaya patlayan transfer haberlerine karşın uçaklar, sarı-kırmızılı ekibe sadecegetirdi. Transferi dün resmen açıklanan oyuncu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılı forma ileolduğunu duyurdu. KAP'a yapılan açıklamada G.Saray'dan yarım sezon için 850 bin euro alacakiçinde 700 bin euro kiralama bedeli ödenecek.oyuncu, 2006 yazında Galatasaray 'a gelensonra sarı-kırmızılı formayı giyenoldu.(Eski hocası): Nagatomo iyi bir oyuncu ve iyi bir karakter... Ayrıca harika bir profesyonel. Oynamadığı zamanlar bile çok pozitif ve antrenmanlarda elinden geleni yapıyor.

Nagatomo'nun transferi konusunda, İnter ile resmi görüşmelere başlanmıştır.Galatasaray, Stefano Okaka'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Oyuncu sağlık kontrolü ve imza için İstanbul'a geliyor. (La Gazetta Dello Sport)Galatasaray, Barcelona'nın portekizli orta sahası Andre Gomes'i 6 aylığına kiraladı. (Katalan Radyosu)Antalyaspor ile sözleşmesini fesheden Samir Nasri, menajerler aracılığı ile Galatasaray'a önerildi.Sarı-kırmızılıların, Samue Bastien için yaptığı teklif Cheivo tarafından kabul edilmedi.