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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    Tek gerçek Nagatomo

    Tek gerçek Nagatomo

    istanbul’a gelen Japon oyuncu, sağlık kontrolünün ardından yeni takımına katıldı

    Galatasaray sol bekine sonunda kavuştu. Dün arka arkaya patlayan transfer haberlerine karşın uçaklar, sarı-kırmızılı ekibe sadece Yuto Nagatomo'yu getirdi. Transferi dün resmen açıklanan oyuncu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılı forma ile Galatasaraylı olduğunu duyurdu. KAP'a yapılan açıklamada G.Saray'dan yarım sezon için 850 bin euro alacak Japon yıldız için İnter'e de 700 bin euro kiralama bedeli ödenecek. 31 yaşındaki oyuncu, 2006 yazında 'a gelen İnamoto'dan sonra sarı-kırmızılı formayı giyen ikinci Japon oldu.

    POZİTİF BİR OYUNCU
    Mancini (Eski hocası): Nagatomo iyi bir oyuncu ve iyi bir karakter... Ayrıca harika bir profesyonel. Oynamadığı zamanlar bile çok pozitif ve antrenmanlarda elinden geleni yapıyor.


    BAŞ DÖNDÜREN TRAFİK
    12.28 Nagatomo'nun transferi konusunda, İnter ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
    14.32 Ndiaye'nin Stoke City'ye transferi için görüşmelere başlandığı açıklandı.
    15.03 Galatasaray, Stefano Okaka'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Oyuncu sağlık kontrolü ve imza için İstanbul'a geliyor. (La Gazetta Dello Sport) 15.15 Okaka'nın Galatasaray'a transferi iptal oldu. (Di Marzio) 15.17 Galatasaray, Barcelona'nın portekizli orta sahası Andre Gomes'i 6 aylığına kiraladı. (Katalan Radyosu) 15.24 Galatasaray, M'Bia için teklif yaptı. Kısa süre içinde transferler netleşecek.
    16.01 Antalyaspor ile sözleşmesini fesheden Samir Nasri, menajerler aracılığı ile Galatasaray'a önerildi.
    17.21 Badou Ndiaye, İngiltere'den çalışma izni alamazsa sezon sonuna kadar kiralık olarak G.Saray forması giyecek!
    18.12 Sarı-kırmızılıların, Samue Bastien için yaptığı teklif Cheivo tarafından kabul edilmedi.
    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:10
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