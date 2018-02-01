Tek gerçek Nagatomo
istanbul’a gelen Japon oyuncu, sağlık kontrolünün ardından yeni takımına katıldı
POZİTİF BİR OYUNCU
Mancini (Eski hocası): Nagatomo iyi bir oyuncu ve iyi bir karakter... Ayrıca harika bir profesyonel. Oynamadığı zamanlar bile çok pozitif ve antrenmanlarda elinden geleni yapıyor.
BAŞ DÖNDÜREN TRAFİK
12.28 Nagatomo'nun transferi konusunda, İnter ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
14.32 Ndiaye'nin Stoke City'ye transferi için görüşmelere başlandığı açıklandı.
15.03 Galatasaray, Stefano Okaka'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Oyuncu sağlık kontrolü ve imza için İstanbul'a geliyor. (La Gazetta Dello Sport) 15.15 Okaka'nın Galatasaray'a transferi iptal oldu. (Di Marzio) 15.17 Galatasaray, Barcelona'nın portekizli orta sahası Andre Gomes'i 6 aylığına kiraladı. (Katalan Radyosu) 15.24 Galatasaray, M'Bia için teklif yaptı. Kısa süre içinde transferler netleşecek.
16.01 Antalyaspor ile sözleşmesini fesheden Samir Nasri, menajerler aracılığı ile Galatasaray'a önerildi.
17.21 Badou Ndiaye, İngiltere'den çalışma izni alamazsa sezon sonuna kadar kiralık olarak G.Saray forması giyecek!
18.12 Sarı-kırmızılıların, Samue Bastien için yaptığı teklif Cheivo tarafından kabul edilmedi.
- 01 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 03:10
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Aykut Kocaman'dan gündem yaratan sözler
Toplam 15
Yorum
fb190707 şimdiden sen şampiyonluk çookkzorr dersen futbolcuların taraftarın da hevesini kırarsın. Madem öyle bırak git zaten beceremiyorsun..
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Trabzonspor'da Çalımbay farkı
Toplam 6
Yorum
Ts61 Pas yapamıyoruz.Goller hep bireysel.Organize değiliz.Seneye Metin Diyadin şart
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Aykut Kocaman'dan gündem yaratan sözler
Toplam 15
Yorum
bjk349 Hangi hakem yanlış maçımı izledik biz.Giresun ezdi resmen kaçan goller inanılır gibi değil
Tek gerçek Nagatomo haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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