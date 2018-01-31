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    Nagatomo hayatının teklifini böyle yaptı

    Galatasaray'ın yeni transferi Yuto Nagatomo, 2017'de evlendiği aktrist eşi Airi Taira'ya Şubat 2016'da San Siro'da evlenme teklif etmişti...

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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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