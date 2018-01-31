Nagatomo hayatının teklifini böyle yaptı
Galatasaray'ın yeni transferi Yuto Nagatomo, 2017'de evlendiği aktrist eşi Airi Taira'ya Şubat 2016'da San Siro'da evlenme teklif etmişti...
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