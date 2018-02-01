Resmen gitti
Galatasaray dün transferi açıkladı ve Badou Ndiaye, 17 milyon euro bonservis ile İngiltere’nin yolunu tuttu
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Profesyonel futbolcularımızdan Papa Alioune Ndiaye'nin transferi konusunda Stoke City FC kulübü ile 16.000.000 Euro transfer bedeli karşılığında anlaşmaya varılmıştır.
Buna ek olarak futbolcunun gelecekte başka bir kulübe transfer olması durumunda Stoke City FC satış karının 15%'ini şirketimize ödeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."MALİYETİ 12 MİLYON EURO MU?
İngiltere'ye giden Ndiaye sağlık kontrolünden geçtikten sonra yeni takımına katıldı. Başarılı futbolcu, transfer bedeliyle Galatasaray'ın sattığı en pahalı futbolcu unvanını kazandı.Galatasaray, Badou Ndiaye'nin maliyetiyle ilgili tartışmaların ardından bir açıklama yayınladı. Senegalli oyununun ismi anılmadan yapılan açıklamada, "Şirketimiz, tüm iş ve işlemlerde hukuka uygun hareket etmektedir. Bu konuda KAP'a yapılmış olan açıklamalar dışında hiçbir habere itibar edilmemelidir" ifadesi kullanıldı. Osmanlıspor'a Ndiaye için 7.5 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği açıklanmış ancak kulübe maliyetinin 12 milyon euro olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı.
Stoke Stadyumu'nda taraftarları selamlayan Badou NDiaye, sulama sisteminin çalışmasıyla zor anlar yaşadı. pic.twitter.com/EyyrFF4do4— Fotomaç (@fotomac) 31 Ocak 2018
- 01 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 03:05
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Aykut Kocaman'dan gündem yaratan sözler
Toplam 15
Yorum
fb190707 şimdiden sen şampiyonluk çookkzorr dersen futbolcuların taraftarın da hevesini kırarsın. Madem öyle bırak git zaten beceremiyorsun..
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Trabzonspor'da Çalımbay farkı
Toplam 6
Yorum
Ts61 Pas yapamıyoruz.Goller hep bireysel.Organize değiliz.Seneye Metin Diyadin şart
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Aykut Kocaman'dan gündem yaratan sözler
Toplam 15
Yorum
bjk349 Hangi hakem yanlış maçımı izledik biz.Giresun ezdi resmen kaçan goller inanılır gibi değil
Resmen gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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