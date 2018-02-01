Resmen gitti

Uzun süredir merakla beklenentransferi dün resmiyet kazandı.alınan tecrübeli futbolcu, yarım sezon oynadıktan sonratransfer oldu. Galatasaray yönetimi, dün transferibildirdi."Profesyonel futbolcularımızdan Papa Alioune Ndiaye'nin transferi konusunda Stoke City FC kulübü ile 16.000.000 Euro transfer bedeli karşılığında anlaşmaya varılmıştır.

Buna ek olarak futbolcunun gelecekte başka bir kulübe transfer olması durumunda Stoke City FC satış karının 15%'ini şirketimize ödeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Stoke Stadyumu'nda taraftarları selamlayan Badou NDiaye, sulama sisteminin çalışmasıyla zor anlar yaşadı. pic.twitter.com/EyyrFF4do4 — Fotomaç (@fotomac) 31 Ocak 2018

giden Ndiaye sağlık kontrolünden geçtikten sonra yeni takımına katıldı. Başarılı futbolcu, transfer bedeliylesattığı en pahalı futbolcu unvanını kazandı.maliyetiyle ilgili tartışmalarınardından bir açıklamayayınladı.oyunununismi anılmadan yapılan açıklamada,"Şirketimiz, tüm iş ve işlemlerdehukuka uygun hareketetmektedir. Bu konuda'a yapılmışolan açıklamalar dışındahiçbir habere itibar edilmemelidir"ifadesi kullanıldı.içinbonservis bedeli ödeneceğiaçıklanmış ancak kulübe maliyetininolduğu yönündeiddialar ortaya atılmıştı.