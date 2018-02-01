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    01 Şubat 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Resmen gitti

    Resmen gitti

    dün transferi açıkladı ve Badou Ndiaye, 17 milyon euro bonservis ile İngiltere’nin yolunu tuttu

    Uzun süredir merakla beklenen Ndiaye'nin Stoke City'ye transferi dün resmiyet kazandı. Osmanlıspor'dan alınan tecrübeli futbolcu, yarım sezon oynadıktan sonra 16 milyon euro'ya İngiltere'ye transfer oldu. yönetimi, dün transferi KAP'a bildirdi.

    Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
    "Profesyonel futbolcularımızdan Papa Alioune Ndiaye'nin transferi konusunda FC kulübü ile 16.000.000 Euro transfer bedeli karşılığında anlaşmaya varılmıştır.

    Buna ek olarak futbolcunun gelecekte başka bir kulübe transfer olması durumunda Stoke City FC satış karının 15%'ini şirketimize ödeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

    MALİYETİ 12 MİLYON EURO MU?
    İngiltere'ye giden Ndiaye sağlık kontrolünden geçtikten sonra yeni takımına katıldı. Başarılı futbolcu, transfer bedeliyle Galatasaray'ın sattığı en pahalı futbolcu unvanını kazandı.Galatasaray, Badou Ndiaye'nin maliyetiyle ilgili tartışmaların ardından bir açıklama yayınladı. Senegalli oyununun ismi anılmadan yapılan açıklamada, "Şirketimiz, tüm iş ve işlemlerde hukuka uygun hareket etmektedir. Bu konuda KAP'a yapılmış olan açıklamalar dışında hiçbir habere itibar edilmemelidir" ifadesi kullanıldı. Osmanlıspor'a Ndiaye için 7.5 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği açıklanmış ancak kulübe maliyetinin 12 milyon euro olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı.
    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:05
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