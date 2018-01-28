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    28 Ocak 2018, Pazar
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    Galatasaray Kulübü haftayı mutlu kapattı

    Galatasaray Kulübü haftayı mutlu kapattı

    Galatasaray Spor Kulübü'nün futbol, basketbol, voleybol ve su topu branşları bu hafta oynadığı karşılaşmalarda rakiplerini mağlup etmeyi başardı.

    Galatasaray Spor Kulübü, haftayı mutlu bir şekilde kapattı. Sarı-kırmızılılar, futbol, basketbol, voleybol ve su topu branşlarında oynadığı karşılaşmaların hepsinden zaferle ayrıldı.

    Voleybol Erkek Takımı, Efeler Ligi 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı İnegöl Belediye'yi 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların kadın voleybol takımı ise derbi heyecanı yaşadı ve Vestel Venus Sultanlar Ligi 16. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 3-0 yendi. Takımı, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi 16. haftasında konuk olduğu İstanbul Üniversitesi'ni 87-75'lik skorla geçti. Erkek Basketbol Takımı ise 6 hafta sonra ligde galibiyetle tanıştı. Sarı-kırmızılılar, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 16. haftasında deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 77-66'lık skorla devirdi.

    ?Sutopu Takımı ise Spor Toto Sutopu 10. haftasında İYİK'in konuğu oldu ve mücadeleden 26-0 gibi farklı bir skorla ayrılarak galibiyet serisini sürdürdü. Futbol Takımı ise Süper Lig'in 19. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Osmanlıspor ile mücadele etti. Fatih Terim'in öğrencileri müsabakayı 2-0 kazandı.

    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 19:17
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