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    28 Ocak 2018, Pazar
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    : Önce ödemeler

    Fatih Terim: Önce ödemeler

    Terim: Mevcut oyuncularımızı tatmin etmeden yapılmamalı. Mevcut oyuncularımıza herhangi bir ödeme olmadan transfer yapılmaması gerektiğini düşünüyorum“Bu kadar sinerjili bir ortamda daha iyi oynamamızı beklerdim. Biz ise ayakta kalmayı tercih ettik

    galibiyeti sonrası daha iyi oynamaları gerektiğini belirten teknik direktör Fatih Terim, "Bu kadar sinerjili bir ortamda daha iyi oynamamızı beklerdim. Biz ise ayakta kalmayı tercih ettik" dedi. çalışmalarına da değinen Terim, önceliğinin mevcut oyuncuların ödemelerinin yapılması olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Transfer için 3-4 gün daha var. Birkaç aydır ödeme almamış 23 kişi var. Mevcut oyuncularımıza herhangi bir ödeme olmadan, transfer yapılmaması gerektiğini düşünüyorum.

    KİMSE İYİSİNİ VERMEZ
    Devre arası anormal transfer yapacak halimiz yok. Kimse iyi oyuncusunu vermez. Ben yönetimimize, çocukların parası verilmeyecekse veya ödemeler uzayacaksa, hiç transfer istemediğimi söyledim." TERİM, Badou Ndiaye için ise, "Ndiaye elbette iyi oyuncu. Gitmesinden yana değilim. Gelişen olaylardan dolayı konsantre olamayacağını, oynayamayacağını ifade edince, ben de ona hak verdim. Yoksa onun futbolculuğuna söyleyecek bir şeyim yok" ifadelerini kullandı.

    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:05
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