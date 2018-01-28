Fatih Terim: Önce ödemeler
Terim: Mevcut oyuncularımızı tatmin etmeden transfer yapılmamalı. Mevcut oyuncularımıza herhangi bir ödeme olmadan transfer yapılmaması gerektiğini düşünüyorum“Bu kadar sinerjili bir ortamda daha iyi oynamamızı beklerdim. Biz ise ayakta kalmayı tercih ettik
KİMSE İYİSİNİ VERMEZ
Devre arası anormal transfer yapacak halimiz yok. Kimse iyi oyuncusunu vermez. Ben yönetimimize, çocukların parası verilmeyecekse veya ödemeler uzayacaksa, hiç transfer istemediğimi söyledim." TERİM, Badou Ndiaye için ise, "Ndiaye elbette iyi oyuncu. Gitmesinden yana değilim. Gelişen olaylardan dolayı konsantre olamayacağını, oynayamayacağını ifade edince, ben de ona hak verdim. Yoksa onun futbolculuğuna söyleyecek bir şeyim yok" ifadelerini kullandı.
- 28 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:05
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Aziz Yıldırım salonu terk etti! İşte sinirlenmesinin nedeni...
Toplam 5
Yorum
fbcan bu takımı teknik direktörsüz şampiyon yaparım diyen aziz yıldırım 4sezon 4 teknik direktör değişikliği 0 başarı yönetimde değişiklik yok
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Ali Koç'tan dikkat çeken ifade: "Tango yapmak için..."
Toplam 6
Yorum
fotoo Başkan olunca şunların hepsini kov. Adamsın Ali Koç. sana daha çok çamur atar bunlar, terbiyesizler.
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Ali Koç, Aziz Yıldırım'a meydan okudu!
Toplam 3
Yorum
fotoo Şu aziz yıldırıma bak gözünün feri gitmiş hala Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını düşünüyor. Küçüldükçe küçüldü o ve etrafındakiler
Fatih Terim: Önce ödemeler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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