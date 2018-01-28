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    28 Ocak 2018, Pazar
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    ’den rekor

    Denayer’den rekor
    , maçındaki performansıyla Atiba'ya yetişti. Belçikalı futbolcu, 90 dakikada yaptığı 60 pasın tamamında isabet buldu ve 2014/2015 sezonu başından bu yana, 'de Atiba'ya ait olan bir maçta pas hatası yapmadan en fazla isabetli pas atan oyuncu rekorunu egale etti.

    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:26
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