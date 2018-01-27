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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    , maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

    , Osmanlıspor galibiyetiyle puanını 41’e çıkardı ve maç fazlasıyla ’i geçerek liderlik koltuğuna oturdu.

    'in 19. haftasında Türk Telekom Stadyumu'ndaki maçta Osmanlıspor'u 1-0 mağlup eden , aldığı 3 puanın yanı sıra ligde liderliğe de yükseldi. Sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle birlikte puanı 41'ye çıkardı ve maç fazlasıyla 39 puandaki 'i geçti. Başakşehir, Pazartesi günü evinde Kardemir Karabükspor ile mücadele edecek. Turuncu-lacivertliler puan kaybederse sarı-kırmızılılar, haftayı lider tamamlayacak.
    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:05
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