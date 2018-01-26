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    26 Ocak 2018, Cuma
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    Emre Çolak affedildi

    Emre Çolak affedildi
    Deportivo'da Emre Çolak krizi sona erdi. Salı günkü idmanda teknik direktör Cristobal Parralo'nun önce uyardığı sonra soyunma odasına gönderdiği oyuncu, önceki gün cezalıydı ve takımdan ayrı çalışmıştı. Parralo dün Emre'nin cezasını kaldırdı. Eski Aslan, dün sabahki idmanda takımla birlikte çalıştı. Emre'nin Levante maçının kadrosuna alınıp alınmayacağı ise bugün belli olacak.
    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:04
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