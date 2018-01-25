Ekmeğimizi yiyen bizi satamaz
Yeni dönemde Galatasaray’da görev alan Abdurrahim Albayrak çok kızgın. Albayrak “Kulüpte çalışıp dışarı haber sızdıranları GS TV’den açıklayacağız” diye konuştu
Başkan Mustafa Cengiz'in önemli seçim kozu olan Abdurrahim Albayrak yeniden kulüp bünyesinde çalışmak için kolları sıvarken dün basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sportif AŞ'de çalışacak olan Albayrak, son günlerde çıkan Bafetimbi Gomis haberleri üzerine adeta çılgına döndü. Albayrak "Gomis haberi yakışıksızdı. O haberin içeriden nasıl çıktığını, kimler tarafından sızdırıldığını biliyoruz. O haini tanıyoruz. Bunları isimleriyle beraber GS TV'den tek tek açıklayacağız. Galatasaray'ın ekmeğini yiyip bizi satıyorlar. Bunları bu kulüpte barındırmayacağız" dedi
Abdurrahim Albayrak seçimi de değerlendirdi. Tecrübeli idareci "Başkan Mustafa Cengiz çok fedakar. Aslanlar gibi 'ben adayım' dedi. Girdi seçime herkese ders verdi. Artık kimse fırsatçılık yapıp erken seçime gitmeye kalkmasın. Mustafa Cengiz Başkanım o konuda noktayı koydu" diye konuştu.
'DEVAMLILIK OLMALI'
Albayrak başarı için devamlılık gerektiğini söylerken bir de ilginç örnek verdi: "Geçmişte Cesare Prandelli bana gelip 'Bu takım komple değişmeli' dedi. Biz de Prandelli'yi gönderip Hamza Hamzaoğlu'nu getirdik ve şampiyon olduk"
'Kötü insanları dinlemeyin'
Bafetimbi Gomis, maaş alamadığı için idmana çıkmadığı ve Kayseri maçı kadrosunda olmadığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Tecrübeli forvet "Bazı insanların maaşımı alamadığım gerekçesiyle oynamadığımı düşünmesi beni üzdü. Kulübüme saygılıyım. Sakatlandım ve oynamadığım için en çok ben üzüldüm. Hepimizin amacı aynı, şampiyon olmak. G.Saray'ın şampiyonluğunu istemeyen kötü insanları dinlemeyin. Benim size güvendiğim gibi siz de bana güvenin" dedi.
Abdurrahim Albayrak seçimi de değerlendirdi. Tecrübeli idareci "Başkan Mustafa Cengiz çok fedakar. Aslanlar gibi 'ben adayım' dedi. Girdi seçime herkese ders verdi. Artık kimse fırsatçılık yapıp erken seçime gitmeye kalkmasın. Mustafa Cengiz Başkanım o konuda noktayı koydu" diye konuştu.
'DEVAMLILIK OLMALI'
Albayrak başarı için devamlılık gerektiğini söylerken bir de ilginç örnek verdi: "Geçmişte Cesare Prandelli bana gelip 'Bu takım komple değişmeli' dedi. Biz de Prandelli'yi gönderip Hamza Hamzaoğlu'nu getirdik ve şampiyon olduk"
'Kötü insanları dinlemeyin'
Bafetimbi Gomis, maaş alamadığı için idmana çıkmadığı ve Kayseri maçı kadrosunda olmadığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Tecrübeli forvet "Bazı insanların maaşımı alamadığım gerekçesiyle oynamadığımı düşünmesi beni üzdü. Kulübüme saygılıyım. Sakatlandım ve oynamadığım için en çok ben üzüldüm. Hepimizin amacı aynı, şampiyon olmak. G.Saray'ın şampiyonluğunu istemeyen kötü insanları dinlemeyin. Benim size güvendiğim gibi siz de bana güvenin" dedi.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 01:36
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi
Toplam 1
Yorum
fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
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Toplam 6
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Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
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Akbaba zirvesi
Toplam 6
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POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
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