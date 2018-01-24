Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Mustafa Cengiz'e tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görev teslimi alan Galatasaray Spor Kulübü'nün 37. Başkanı Mustafa Cengiz'i arayarak hem kendisine hem de yönetim kuruluna başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray'ın yeni Başkanı Mustafa Cengiz'i görev teslim almasının ardından telefonla arayarak, tebrikte bulundu. Cengiz de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, yönetim kurulu ile birlikte kendisini ziyaret etmek istediklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Cengiz'in Galatasaray 37. Başkanı seçilmesinin ardından tebrik telgrafı göndermişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Cengiz'in Galatasaray 37. Başkanı seçilmesinin ardından tebrik telgrafı göndermişti.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:57
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fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
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Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
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POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
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