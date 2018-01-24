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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    Cumhurbaşkanı 'dan 'e tebrik

    Cumhurbaşkanı <a href="/index/recep-tayyip-erdogan?id=9dab127f-c4c6-41f4-b10e-0b44f3a4b372" class="" rel="tag">Recep Tayyip Erdoğan</a>'dan <a href="/index/mustafa-cengiz?id=e560cd18-ff59-41b3-ad13-eccb2a1ff325" class="" rel="tag">Mustafa Cengiz</a>'e tebrik

    Cumhurbaşkanı , görev teslimi alan Galatasaray Spor Kulübü'nün 37. Başkanı 'i arayarak hem kendisine hem de yönetim kuruluna başarılar diledi.

    Cumhurbaşkanı , Galatasaray'ın yeni Başkanı 'i görev teslim almasının ardından telefonla arayarak, tebrikte bulundu. Cengiz de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, yönetim kurulu ile birlikte kendisini ziyaret etmek istediklerini söyledi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'in Galatasaray 37. Başkanı seçilmesinin ardından tebrik telgrafı göndermişti.
    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:57
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