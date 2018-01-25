Osmanlı maçı kapalı gişe

Kayserispor deplasmanından 3 gol ve 3 puanla dönen Galatasaray'ın Osmanlıspor ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıkarıldı. 40 bini aşkın kombine sahibine 5 bin bilet alan da katıldı. Maç gününe kadar biletlerin tamamen tükenmesi bekleniyor. Osmanlı maçında da seyirci rekorunun kırılma ihtimali var. İlk yarı oynanan Fenerbahçe derbisi için stada 50 bin 291 biletli taraftar gelmişti. G.SARAY taraftarı yarın startı verecek kampanyaya erkenden girişti. İnternet üzerinden yapılan satışlarda büyük artış gözlendi. Öyle ki bazı ürünleri almak isteyenler "Stok kalmamıştır" uyarısıyla karşılaştı