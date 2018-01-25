Osmanlı maçı kapalı gişe
Kayserispor deplasmanından 3 gol ve 3 puanla dönen Galatasaray'ın Osmanlıspor ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıkarıldı. 40 bini aşkın kombine sahibine 5 bin bilet alan da katıldı. Maç gününe kadar biletlerin tamamen tükenmesi bekleniyor. Osmanlı maçında da seyirci rekorunun kırılma ihtimali var. İlk yarı oynanan Fenerbahçe derbisi için stada 50 bin 291 biletli taraftar gelmişti. G.SARAY taraftarı yarın startı verecek kampanyaya erkenden girişti. İnternet üzerinden yapılan satışlarda büyük artış gözlendi. Öyle ki bazı ürünleri almak isteyenler "Stok kalmamıştır" uyarısıyla karşılaştı
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:59
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi
Toplam 1
Yorum
fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
-
UEFA Uluslar Ligi: İşte Türkiye'nin rakipleri!
Toplam 6
Yorum
Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
-
Akbaba zirvesi
Toplam 6
Yorum
POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
Osmanlı maçı kapalı gişe haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.