Albayrak-Elmas açıklandı

Başkan Cengiz’in seçim sözü olan ikili dün resmen göreve başladı

Galatasaray'da yeni başkan Mustafa Cengiz seçim vaadini yerine getirdi. Camianın iki sevilen ismi Abdurrahim Albayrak ve Burak Elmas resmen görevlendirildi. Yapılan bildiride "Abdurrahim Albayrak ve Burak Elmas'ın ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı