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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    Albayrak-Elmas açıklandı

    Albayrak-Elmas açıklandı

    Başkan Cengiz’in seçim sözü olan ikili dün resmen göreve başladı

    Galatasaray'da yeni başkan Mustafa Cengiz seçim vaadini yerine getirdi. Camianın iki sevilen ismi Abdurrahim Albayrak ve Burak Elmas resmen görevlendirildi. Yapılan bildiride "Abdurrahim Albayrak ve Burak Elmas'ın ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı
    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:54
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