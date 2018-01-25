Albayrak-Elmas açıklandı
Başkan Cengiz’in seçim sözü olan ikili dün resmen göreve başladı
Galatasaray'da yeni başkan Mustafa Cengiz seçim vaadini yerine getirdi. Camianın iki sevilen ismi Abdurrahim Albayrak ve Burak Elmas resmen görevlendirildi. Yapılan bildiride "Abdurrahim Albayrak ve Burak Elmas'ın ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 01:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi
Toplam 1
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fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
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Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
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Akbaba zirvesi
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POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
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