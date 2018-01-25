Riera futbolu bıraktı
Cimbom'un eski yıldızı Albert Riera, 35 yaşında futbol kariyerine son noktayı koydu. G.Saray sonrası düzenli oynayamayan İspanyol oyuncu kramponlarını ağaca astı. Eski yıldız parçalı forma ile 2'şer lig ve kupa zaferi yaşadı.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi
Toplam 1
Yorum
fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
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UEFA Uluslar Ligi: İşte Türkiye'nin rakipleri!
Toplam 6
Yorum
Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
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Akbaba zirvesi
Toplam 6
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POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
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