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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    Riera futbolu bıraktı

    Riera futbolu bıraktı
    Cimbom'un eski yıldızı Albert Riera, 35 yaşında futbol kariyerine son noktayı koydu. G.Saray sonrası düzenli oynayamayan İspanyol oyuncu kramponlarını ağaca astı. Eski yıldız parçalı forma ile 2'şer lig ve kupa zaferi yaşadı.

    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:15
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