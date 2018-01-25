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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    2. yarıyı çözmeliyiz

    2. yarıyı çözmeliyiz

    Aslan, Kayserispor maçının 2. yarısında sıkıntı yaşamıştı. “Önde baskılı oynadığımız dakikaları artırarak bu sorunu rahatlıkla aşabiliriz” dedi

    CİMBOM zorlu Kayserispor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönmesine rağmen teknik direktör Fatih Terim maçın ikinci yarısında oyundan düştükleri bölümü çözmeye çalışıyor. Deneyimli çalıştırıcı, yardımcılarıyla da kafa kafaya vererek bu sorunu aşmaları gerektiğini söyledi. İmparator "İlk yarıda iyiydik. Önde bastığımız zaman savunmada da sıkıntı yaşamıyoruz. Ancak bu dakikaları artırmamız gerek" ifadelerini kullandı.

    SADECE 95 PAS YAPTI
    Sarı-kırmızılılar , Kayserispor maçında ilk yarıya hükmettikten sonra ikinci devrede oyundan düşmüştü. Topa sahip olma oranı yüzde 38.3'e gerilerken, pas sayısı da 95'te kaldı.
    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:57
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