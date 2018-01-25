2. yarıyı çözmeliyiz
Aslan, Kayserispor maçının 2. yarısında sıkıntı yaşamıştı. Fatih Terim “Önde baskılı oynadığımız dakikaları artırarak bu sorunu rahatlıkla aşabiliriz” dedi
CİMBOM zorlu Kayserispor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönmesine rağmen teknik direktör Fatih Terim maçın ikinci yarısında oyundan düştükleri bölümü çözmeye çalışıyor. Deneyimli çalıştırıcı, yardımcılarıyla da kafa kafaya vererek bu sorunu aşmaları gerektiğini söyledi. İmparator "İlk yarıda iyiydik. Önde bastığımız zaman savunmada da sıkıntı yaşamıyoruz. Ancak bu dakikaları artırmamız gerek" ifadelerini kullandı.
SADECE 95 PAS YAPTI
Sarı-kırmızılılar , Kayserispor maçında ilk yarıya hükmettikten sonra ikinci devrede oyundan düşmüştü. Topa sahip olma oranı yüzde 38.3'e gerilerken, pas sayısı da 95'te kaldı.
SADECE 95 PAS YAPTI
Sarı-kırmızılılar , Kayserispor maçında ilk yarıya hükmettikten sonra ikinci devrede oyundan düşmüştü. Topa sahip olma oranı yüzde 38.3'e gerilerken, pas sayısı da 95'te kaldı.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 21:57
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi
Toplam 1
Yorum
fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
-
UEFA Uluslar Ligi: İşte Türkiye'nin rakipleri!
Toplam 6
Yorum
Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
-
Akbaba zirvesi
Toplam 6
Yorum
POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
2. yarıyı çözmeliyiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.