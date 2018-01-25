Mezara kadar dostuz
Albayrak, “Terim ile araları bozuk” sözlerine bu cevabı verdi ve ekledi: “Onunla 10 yıllık sözleşme yapalım”
ABDURRAHİM Albayrak, "Fatih Terim ile araları bir süredir bozuk" iddialarına da yanıt verdi. Albayrak "Fatih hocam ile aramda bir sorun olmaz. Onunla dostluğumuz pazara kadar değil mezara kadar. Fatih hoca ile 2-3 yıl değil, 10 yıl, 13 yıllık sözleşme yapalım" dedi. Transfer sorularına şu yanıtı verdi: "Fatih Terim transfere başladı zaten. Bakın Selçuk'a, Eren'e, Sinan'a, Donk'a nasıl oynuyorlar"
'3 kere konuştuk' Abdurrahim Albayrak, "Fatih Terim ile sabahtan beri 3 defa konuştum" diyerek soğukluk iddialarını yalanladı.
'3 kere konuştuk' Abdurrahim Albayrak, "Fatih Terim ile sabahtan beri 3 defa konuştum" diyerek soğukluk iddialarını yalanladı.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 21:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi
Toplam 1
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fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
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Toplam 6
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Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
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Akbaba zirvesi
Toplam 6
Yorum
POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
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