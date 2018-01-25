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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    Mezara kadar dostuz

    Mezara kadar dostuz

    Albayrak, “Terim ile araları bozuk” sözlerine bu cevabı verdi ve ekledi: “Onunla 10 yıllık sözleşme yapalım”

    ABDURRAHİM Albayrak, " ile araları bir süredir bozuk" iddialarına da yanıt verdi. Albayrak "Fatih hocam ile aramda bir sorun olmaz. Onunla dostluğumuz pazara kadar değil mezara kadar. Fatih hoca ile 2-3 yıl değil, 10 yıl, 13 yıllık sözleşme yapalım" dedi. Transfer sorularına şu yanıtı verdi: "Fatih Terim transfere başladı zaten. Bakın Selçuk'a, Eren'e, Sinan'a, Donk'a nasıl oynuyorlar"

    '3 kere konuştuk' , "Fatih Terim ile sabahtan beri 3 defa konuştum" diyerek soğukluk iddialarını yalanladı.

    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:53
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