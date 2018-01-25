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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    KAP’a bildirildi

    KAP’a bildirildi
    SARI-kırmızılı kulüp dün yeni seçilen başkan ve yönetimini, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Ardından Stadı'nda düzenlenen devir-teslim töreniyle birlikte de kulübün yönetimini devraldı.
    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:45
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