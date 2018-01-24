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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    'ten müjdeli haber!

    Gomis'ten müjdeli haber!

    Sol üst arka adalesindeki sakatlığın test sonuçlarına göreGomis'in cumartesi günü oynanacak Osmanlıspor mücadelesinde forma giyip giymeyeceğine karar verilecek.

    Uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan ise Osmanlıspor karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacak. Brezilyalı oyuncunun saha çalışmaları olumlu gidiyor. Ancak Fernando'nun tam anlamıyla iyileşip bir süre takımla çalışarak hazır hale gelmesi beklenecek. Osmanlıspor karşısında şans bulması beklenmeyen tecrübeli futbolcu, deplasmanına yetiştirilmeye çalışılacak.

    Sakatlığını büyük ölçüde atlatan Ahmet Çalık ve cezasını tamamlayan Maicon kadroda yer alacak.

    Muslera, Feghouli ve Ndiaye ise sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Üç oyuncu kart görmeleri halinde Sivasspor deplasmanında forma giyemeyecek.

    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:43
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