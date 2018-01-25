‘Kupayı beraber kaldırırız’
Galatasaray’da eski ile yeni yönetim arasında devir-teslim töreni gerçekleşti. Cengiz ve Özbek “Kulübe birlikte hizmet edeceğiz” dedi
CİMBOM'da yeni yönetim önceki gün mazbatalarını almıştı. Dün de eski başkan Dursun Özbek ve yeni seçilen Mustafa Cengiz devir-teslim töreninde bir araya geldi. Atılan imzaların ardından Dursun Özbek "Önce başarı ve huzur diliyorum. En çok ihtiyacımız olan bu. İstediğiniz zaman arayabilirsiniz. Mayıs'ta kupayı beraber kaldıracağız" dedi. Yeni başkan Mustafa Cengiz de hizmetlerinden dolayı Özbek'e teşekkür etti. Cengiz "Başkanı devamlı arayacağım. Galatasaray'a birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 21:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi
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fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
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Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
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POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
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