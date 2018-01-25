Sarı cuma çılgınlığı
Yeni başkan Mustafa Cengiz’in “Destek lafta olmaz, eylem sözle olmaz” ifadesi camiayı harekete geçirdi
Galatasaray'da seçimin ardından birlik- beraberlik ruhu en üst düzeye çıktı. Sarı pusula ile yarışan ve başkan seçilen Mustafa Cengiz'in "Destek lafla olmaz, eylem sözle olmaz" sözleri sarı-kırmızılı taraftarlarda geniş yankı buldu. Başta twitter olmak üzere sosyal medya üzerinden birleşen Galatasaraylılar "YellowFriday" (Sarı Cuma) etiketiyle bir kampanya başlatarak yarın için herkesi GS Store'lardaki ürünleri almaya çağırdı. Taraftarın bu çağrısı kısa sürede yayılırken camia içinde 7'den 70'e büyük yankı buldu. Galatasaraylılar önceki gece internet üzerinden siparişlerden başlayarak GS Store'lardaki ürünleri tüketmeye başladı. Türkiye genelindeki 94 mağazada 4 gün boyunca yapılacak satışlardan ciddi manada gelir elde edilmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılıların yeni yönetimi resmi hesaplarından taraftarın başlattığı kampanyaya destek verirken gözler G.Saray'ın Osmanlıspor'u ağırlayacağı Cumartesi gününe çevrildi.
MAÇ GÜNÜ REKOR
Yönetim hafta sonu izni ve maç günü sebebiyle Cumartesi satışlarda patlama bekliyor. 4 günlük kampanya sonrasında hedeflenen rakam ise 10 milyon TL'le ulaşmak. Taraftarın başlattığı bu kampanya yönetimin elini bir nebze de olsa rahatlatacak.
Savaş ÇORLU
PARASINA BAKMAYIN KALEMSE KALEM ALIN
* YellowFriday (Sarı Cuma) hareketi 24 saattir sosyal medyada en çok konuşulan konu. Bu göz yaşartıcı bir durum. Karlı Juventus maçındaki gibi bir birliktelik var
* Böyle bir taraftara layık olmak zor. Dev bir sinerji. Biz bunun soslyal medyada ete kemiğe büründüğünü gördük. Bizim stoklarımız çok yüksek. Bunları eritin.
* GS Store'lardan alışverişinini yapın. Öyle bir yapın ki sizden sonra gelen aradığını bulamasın. Pahalı demeyin, kaliteli demeyin, kalemse bulursanız kalem alın.
Sahibinin gücü (Mini yorum: Savaş Çorlu)
Şampiyonluğa giden yolda Özbek'in baskın seçim kararı ve para resti çekerek, "Önce 5, toplamda 30 milyon euro" gerekiyor tehdidini kongre üyeleri Cengiz'i seçerek bozdular. Yeni başkana hazırlıksız girdiği seçimde camiadan şimdiye kadar hiç görülmemiş bir destek veriliyor. Burak Elmas'ın başlattığı #YellowFriday kampanyası ilk günden etkisini gösterdi. Yeni kampanya elde kalan kombineler ve satılamayan 70 loca için olmalı. G.Saraylı iş adamları devreye girmeli. Taraftarın gücü ve ruhu sahaya çıkan futbolculara da mutlaka yansıyacaktır ve camiayı hiç olmadığı kadar kenetleyecektir
MAÇ GÜNÜ REKOR
Yönetim hafta sonu izni ve maç günü sebebiyle Cumartesi satışlarda patlama bekliyor. 4 günlük kampanya sonrasında hedeflenen rakam ise 10 milyon TL'le ulaşmak. Taraftarın başlattığı bu kampanya yönetimin elini bir nebze de olsa rahatlatacak.
Savaş ÇORLU
PARASINA BAKMAYIN KALEMSE KALEM ALIN
* YellowFriday (Sarı Cuma) hareketi 24 saattir sosyal medyada en çok konuşulan konu. Bu göz yaşartıcı bir durum. Karlı Juventus maçındaki gibi bir birliktelik var
* Böyle bir taraftara layık olmak zor. Dev bir sinerji. Biz bunun soslyal medyada ete kemiğe büründüğünü gördük. Bizim stoklarımız çok yüksek. Bunları eritin.
* GS Store'lardan alışverişinini yapın. Öyle bir yapın ki sizden sonra gelen aradığını bulamasın. Pahalı demeyin, kaliteli demeyin, kalemse bulursanız kalem alın.
Sahibinin gücü (Mini yorum: Savaş Çorlu)
Şampiyonluğa giden yolda Özbek'in baskın seçim kararı ve para resti çekerek, "Önce 5, toplamda 30 milyon euro" gerekiyor tehdidini kongre üyeleri Cengiz'i seçerek bozdular. Yeni başkana hazırlıksız girdiği seçimde camiadan şimdiye kadar hiç görülmemiş bir destek veriliyor. Burak Elmas'ın başlattığı #YellowFriday kampanyası ilk günden etkisini gösterdi. Yeni kampanya elde kalan kombineler ve satılamayan 70 loca için olmalı. G.Saraylı iş adamları devreye girmeli. Taraftarın gücü ve ruhu sahaya çıkan futbolculara da mutlaka yansıyacaktır ve camiayı hiç olmadığı kadar kenetleyecektir
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 01:47
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi
Toplam 1
Yorum
fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
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Toplam 6
Yorum
Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
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Akbaba zirvesi
Toplam 6
Yorum
POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
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