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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    Sol bek için son hafta

    Sol bek için son hafta

    Ara transferin bitimine 1 hafta kala Cimbom henüz listesindeki isimlerle imza aşamasına gelemedi. İşte o futbolcular ve ihtimalleri...

    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:13
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