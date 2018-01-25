Abdurrahim Albayrak ile Mustafa Cengiz çelişti!
Galatasaray Kulübü Başkanlığına seçilen ve seçildikten sonra yaşanan Gomis kriziyle ilgili açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz ile Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları birbiriyle çelişti!
CENGİZ: "SAKATLIĞINDAN DOLAYI YOK"
Mustafa Cengiz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Gomis'in alacaklarının ödenmediğinin doğru olmadığını belirtmiş ve şöyle konuşmuştu: "Galatasaray'ın her gün ödemesi var. bugün için böyle bir durum söz konusu değil. Gomis'in alacaklarının ödenmemesi söz konusu değil. Sakatlığından dolayı kadroda yok."
ALBAYRAK: "İÇERİDEN HABER SIZDIRIYORLAR"
Galatasaray'da yeni yönetimde yer alacak olan Abdurrahim Albayrak ise basın mensuplarıyla bugun gerçekleştirdiği toplantıda Gomis'le ilgili farklı açıklamalar yaptı. Albayrak "İçeriden haber sızdıranlar" var derken şu ifadeleri kullandı: "Bazı arkadaşlar içeriden haber alıyor, Galatasaray, Kayseri'ye gitmeden önce Gomis'le ilgili yapılan haberler yakışıksız oldu. İçeriden kimlerden haber alındığının hepsinin farkındayız. Bunları isimleriyle beraber tek tek açıklayacağız. İçeriden haber sızdıran, Galatasaray'ın ekmeğini yiyip Galatasaray'a zarar verenler, bundan sonra Galatasaray'da olmayacak. Bundan önceki dönemde görev yaptığımda bu tip şeylerle karşılaşmıştım ve sonrasında gerekeni yapmıştık. Kimse Galatasaray'a zarar vermeye kalkmasın."
KAFALAR KARIŞTI!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in 'Haberler asılsız' açıklamasının ardından Abdurrahim Albayrak'ın "İçeriden haber sızdıranlar var" şeklinde konuşması Gomis konusunda yapılan haberlerin gerçeklik payının olduğu şeklinde yorumlanırken futbolseverler şu soruyu sormaya başladı: Gerçekten sakat mı yoksa sorun ödemeler mi?
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 01:49
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Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi
Toplam 1
Yorum
fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
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Toplam 6
Yorum
Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
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Toplam 6
Yorum
POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
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