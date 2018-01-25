Galatasaray Odeabank deplasmanda kazandı
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası son 16 turu E Grubu 4. hafta karşılaşmasında İspanya'nın Herbalife Gran Canaria ekibini 87-76 yendi.
Gran Canaria Arena'da oynanan müsabakanın ilk periyodunu 22-21 önde geçen Galatasaray Odeabank, devreyi de 40-39 üstün tamamladı.
Galatasaray Odeabank üçüncü periyodu 62-57 geride kapatsa da salondan 11 sayı farkla 87-76 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Galatasaray Odeabank gruptaki ilk galibiyetini aldı. Herbalife Gran Canaria ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 07:42
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Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi
Toplam 1
Yorum
fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
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Toplam 6
Yorum
Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
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Akbaba zirvesi
Toplam 6
Yorum
POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
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