CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    deplasmanda kazandı

    Galatasaray Odeabank deplasmanda kazandı

    Erkek Basketbol Takımı, ULEB son 16 turu E Grubu 4. hafta karşılaşmasında 'nın Herbalife ekibini 87-76 yendi.

    Arena'da oynanan müsabakanın ilk periyodunu 22-21 önde geçen , devreyi de 40-39 üstün tamamladı.

    Galatasaray Odeabank üçüncü periyodu 62-57 geride kapatsa da salondan 11 sayı farkla 87-76 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla Galatasaray Odeabank gruptaki ilk galibiyetini aldı. Herbalife Gran Canaria ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.

    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 07:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray Odeabank deplasmanda kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN