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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    4'te 4 yaptı

    Darüşşafaka 4'te 4 yaptı

    Basketbol ULEB son 16 turu E Grubu 4. hafta karşılaşmasında , deplasmanda 'nın takımını 79-66 yendi.

    Berlin'de Arena'da oynanan müsabakaya hızlı başlayan , ilk çeyreği 23-17 önde tamamladı.

    İkinci çeyrekte hücumda etkili olan yeşil-siyahlılar farkı kapatarak soyunma odasına 40-34 üstün girdi.

    Üçüncü çeyrekte farkı artırarak skoru 57-47'ye getiren , dördüncü çeyrekte de üstünlüğünü sürdürerek karşılaşmadan 79-66 galip ayrıldı.

    Konuk ekipte on sekizer sayıyla Muhammed Baygül ve Howard Sant-Ross, Alba Berlin'de ise 15 sayı ile Luke Sikma takımlarının en skorer oyuncuları oldu.

    Türk temsilcisi gruptaki 4 maçtan da galip ayrıldı.

    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 07:41
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