Darüşşafaka 4'te 4 yaptı
Basketbol ULEB Avrupa Kupası son 16 turu E Grubu 4. hafta karşılaşmasında Darüşşafaka, deplasmanda Almanya'nın Alba Berlin takımını 79-66 yendi.
Berlin'de Mercedes Benz Arena'da oynanan müsabakaya hızlı başlayan Alba Berlin, ilk çeyreği 23-17 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte hücumda etkili olan yeşil-siyahlılar farkı kapatarak soyunma odasına 40-34 üstün girdi.
Üçüncü çeyrekte farkı artırarak skoru 57-47'ye getiren Darüşşafaka, dördüncü çeyrekte de üstünlüğünü sürdürerek karşılaşmadan 79-66 galip ayrıldı.
Konuk ekipte on sekizer sayıyla Muhammed Baygül ve Howard Sant-Ross, Alba Berlin'de ise 15 sayı ile Luke Sikma takımlarının en skorer oyuncuları oldu.
Türk temsilcisi gruptaki 4 maçtan da galip ayrıldı.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 07:41
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Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi
Toplam 1
Yorum
fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
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Toplam 6
Yorum
Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
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Akbaba zirvesi
Toplam 6
Yorum
POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
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