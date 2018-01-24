Beşiktaş uzatmalarda kanatlandı!
Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 12. haftasında deplasmanda Aris ile karşılaştı.
ARİS 65 - 72 BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN
Beşiktaş Sompo Japan bu skor ile 9. galibiyetini almış oldu.
UZATMA PERİYODU (65-72)
*Maç sona erdi.
*Weems 3 sayılık atışı başarılı 59-66
*Samet Geyik 2 serbest atışı da kaçırdı 59-59
4. PERİYOT (59-59)
*Dörüdüncü çeyrek sona erdi.
*Maç uzatmalara gidiyor.
*Strawberry 3 sayılık atışı başarılı 58-59
*Diebler atışı başarılı 55-56
*Weems smaç 47-54
*Earl Clark atışı başarılı 47-51
*Dördüncü çeyrek başladı.
3. PERİYOT (42-46)
*Üçüncü çeyrek sona erdi. (42-46)
*Strawberry 3 sayışık atışı başarılı 42-46
*Weems atışı başarılı 40-43
*Weems atışı başarılı 36-39
*Strawberry atışı başarılı 31-36
*Üçüncü çeyrek başladı.
2.PERİYOT (29-28)
*İlk yarı sona erdi.
*Josh Adams atışı başarılı 23-25
*Weems atışı başarılı 23-22
*Earl Clark 3 sayılık atışı başarılı 23-20
*İkinci çeyrek başladı.
1. PERİYOT (20-17)
*İlk çeyrek sona erdi.
*DJ Strawberry 3 sayılık atışı başarılı 20-17
*Strawberry 2 serbest atışı da başarılı 16-12
*Palacios 2 serbest atışı da başarılı 8-7
*Deibler 3 sayılık atış 1-5
*Clark atışı başarılı 1-2
*Karşılaşma başladı.
Beşiktaş, Aris ile oynadığı ilk maçtan 83-61 galip ayrılmıştı.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:46
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Beşiktaş o futbolcu için teklif arttırdı!
Toplam 8
Yorum
bjk Hangi takımlısın bilmiyorum da oynamayan oyuncuyu mu transfer ediyor senin takımın? :)
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Belhanda’ya yol göründü
Toplam 15
Yorum
İSTATİSTİKLERİ HİÇ FENA DEĞİL TOLGAY 0 GOL 1 ASİST OĞUZHAN 0 GOL 2 ASİST Q7 1 GOL 3 ASİST TOPLAM KATKILARI 1 GOL 6 ASİST....YOUNES BELHANDA 2 GOL 6 ASİST
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Eto'o Aslan oluyor
Toplam 19
Yorum
bjk ? yanlış hatırlamıyorsam Beşiktaş 23 5 m euro ya oyuncu sattı daha ne satması gerekiyor
Beşiktaş uzatmalarda kanatlandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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