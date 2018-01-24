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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    uzatmalarda kanatlandı!

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> uzatmalarda kanatlandı!

    Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 12. haftasında deplasmanda Aris ile karşılaştı.

    ARİS 65 - 72 SOMPO JAPAN

    Sompo Japan bu skor ile 9. galibiyetini almış oldu.

    UZATMA PERİYODU (65-72)

    *Maç sona erdi.

    *Weems 3 sayılık atışı başarılı 59-66

    *Samet Geyik 2 serbest atışı da kaçırdı 59-59

    4. PERİYOT (59-59)

    *Dörüdüncü çeyrek sona erdi.

    *Maç uzatmalara gidiyor.

    *Strawberry 3 sayılık atışı başarılı 58-59

    *Diebler atışı başarılı 55-56

    *Weems smaç 47-54

    * atışı başarılı 47-51

    *Dördüncü çeyrek başladı.

    3. PERİYOT (42-46)

    *Üçüncü çeyrek sona erdi. (42-46)

    *Strawberry 3 sayışık atışı başarılı 42-46

    *Weems atışı başarılı 40-43

    *Weems atışı başarılı 36-39

    *Strawberry atışı başarılı 31-36

    *Üçüncü çeyrek başladı.

    2.PERİYOT (29-28)

    *İlk yarı sona erdi.

    *Josh Adams atışı başarılı 23-25

    *Weems atışı başarılı 23-22

    * 3 sayılık atışı başarılı 23-20

    *İkinci çeyrek başladı.

    1. PERİYOT (20-17)

    *İlk çeyrek sona erdi.

    *DJ Strawberry 3 sayılık atışı başarılı 20-17

    *Strawberry 2 serbest atışı da başarılı 16-12

    *Palacios 2 serbest atışı da başarılı 8-7

    *Deibler 3 sayılık atış 1-5

    *Clark atışı başarılı 1-2

    *Karşılaşma başladı.

    Beşiktaş, Aris ile oynadığı ilk maçtan 83-61 galip ayrılmıştı.

    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:46
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