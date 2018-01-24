ARİS 65 - 72 BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN

Beşiktaş Sompo Japan bu skor ile 9. galibiyetini almış oldu.

UZATMA PERİYODU (65-72)

*Maç sona erdi.

*Weems 3 sayılık atışı başarılı 59-66

*Samet Geyik 2 serbest atışı da kaçırdı 59-59

4. PERİYOT (59-59)

*Dörüdüncü çeyrek sona erdi.

*Maç uzatmalara gidiyor.

*Strawberry 3 sayılık atışı başarılı 58-59

*Diebler atışı başarılı 55-56

*Weems smaç 47-54

*Earl Clark atışı başarılı 47-51

*Dördüncü çeyrek başladı.

3. PERİYOT (42-46)

*Üçüncü çeyrek sona erdi. (42-46)

*Strawberry 3 sayışık atışı başarılı 42-46

*Weems atışı başarılı 40-43

*Weems atışı başarılı 36-39

*Strawberry atışı başarılı 31-36

*Üçüncü çeyrek başladı.

2.PERİYOT (29-28)

*İlk yarı sona erdi.

*Josh Adams atışı başarılı 23-25

*Weems atışı başarılı 23-22

*Earl Clark 3 sayılık atışı başarılı 23-20

*İkinci çeyrek başladı.

1. PERİYOT (20-17)

*İlk çeyrek sona erdi.

*DJ Strawberry 3 sayılık atışı başarılı 20-17

*Strawberry 2 serbest atışı da başarılı 16-12

*Palacios 2 serbest atışı da başarılı 8-7

*Deibler 3 sayılık atış 1-5

*Clark atışı başarılı 1-2

*Karşılaşma başladı.

Beşiktaş, Aris ile oynadığı ilk maçtan 83-61 galip ayrılmıştı.