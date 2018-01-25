Kaf-Kaf’ta sevinç
FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda İspanyol ekibi UCAM Murcia'yı 79-72 yenen ve bitime 2 hafta kala bir üst tura çıkan Karşıyaka büyük sevinç yaşadı. Başantrenör Trifunovic son 16 turuna kalmanın kendilerine moral verdiğini belirterek, "Rakibimize şanslar verdik. Ancak kazanma hırsımız ağır bastı" dedi.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi
Toplam 1
Yorum
fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
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UEFA Uluslar Ligi: İşte Türkiye'nin rakipleri!
Toplam 6
Yorum
Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
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Akbaba zirvesi
Toplam 6
Yorum
POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
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