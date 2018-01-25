Kaf-Kaf’ta sevinç

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda İspanyol ekibi UCAM Murcia'yı 79-72 yenen ve bitime 2 hafta kala bir üst tura çıkan Karşıyaka büyük sevinç yaşadı. Başantrenör Trifunovic son 16 turuna kalmanın kendilerine moral verdiğini belirterek, "Rakibimize şanslar verdik. Ancak kazanma hırsımız ağır bastı" dedi.