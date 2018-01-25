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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    Kaf-Kaf’ta sevinç

    Kaf-Kaf’ta sevinç
    FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda İspanyol ekibi UCAM Murcia'yı 79-72 yenen ve bitime 2 hafta kala bir üst tura çıkan Karşıyaka büyük sevinç yaşadı. Başantrenör Trifunovic son 16 turuna kalmanın kendilerine moral verdiğini belirterek, "Rakibimize şanslar verdik. Ancak kazanma hırsımız ağır bastı" dedi.
    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:43
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