Trabzon’a moral
Tabzonspor Basktebol Takımı, Yeşilgiresun Belediyespor ile oynadığı hazırlık karşılaşmasından 102-97'lik skorla galip ayrıldı. Maçın ilk periyodunu 30-17 önde tamamlayan Trabzon, devreye 53-46 üstünlükle kapattı. Üçüncü periyodu 81-67 önde bitiren Trabzonspor, parkeden 102-97'lik skorla galip ayrıldı.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:42
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi
Toplam 1
Yorum
fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
-
UEFA Uluslar Ligi: İşte Türkiye'nin rakipleri!
Toplam 6
Yorum
Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
-
Akbaba zirvesi
Toplam 6
Yorum
POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
Trabzon’a moral haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.