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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    ’a moral

    Trabzon’a moral
    Tabzonspor Basktebol Takımı, Yeşilgiresun Belediyespor ile oynadığı hazırlık karşılaşmasından 102-97'lik skorla galip ayrıldı. Maçın ilk periyodunu 30-17 önde tamamlayan , devreye 53-46 üstünlükle kapattı. Üçüncü periyodu 81-67 önde bitiren Trabzonspor, parkeden 102-97'lik skorla galip ayrıldı.
    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:42
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