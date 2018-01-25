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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    Dev rövanş bugün

    Dev rövanş bugün
    Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında bugün İspanya'nın takımına konuk olacak. Başkent Madrid'deki Wizink Center'da oynanacak maç, 22.45'te başlayacak ve beIN Sports 3'ten yayınlanacak.

    88-74'ÜN RÖVANŞI
    Ligde 19 maçta 5 galibiyete sahip lacivert-beyazlılar son sırada yer alırken, 12 galibiyeti olan Real Madrid ise 4. durumda bulunuyor.İki takım arasında sezonun ilk haftasında 'da oynanan müsabakayı Real Madrid, 88-74 kazanmıştı.

    THY Avrupa Ligi 20. hafta maçları
    THY Avrupa Ligi'nin 20. hafta maçlarıyla devam edilecek. Program şöyle: Bugün: 22.15: Panathinaikos S.-Zalgiris, 22.45: R. Madrid-A. Efes, 22.45: Unicaja Malaga- Baskonia. YARIN: 20.00: CSKA Moskova-Brose Bamberg, 20.45: F.Bahçe Doğuş-Barcelona, 21.00: Kızılyıldız-Olympiakos, 22.30: Valencia-Khimki, 22.45: Olimpia Milan- Maccabi FOX.
    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:33
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