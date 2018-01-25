Dev rövanş bugün
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında bugün İspanya'nın Real Madrid takımına konuk olacak. Başkent Madrid'deki Wizink Center'da oynanacak maç, 22.45'te başlayacak ve beIN Sports 3'ten yayınlanacak.
88-74'ÜN RÖVANŞI
Ligde 19 maçta 5 galibiyete sahip lacivert-beyazlılar son sırada yer alırken, 12 galibiyeti olan Real Madrid ise 4. durumda bulunuyor.İki takım arasında sezonun ilk haftasında İstanbul'da oynanan müsabakayı Real Madrid, 88-74 kazanmıştı.
THY Avrupa Ligi 20. hafta maçları
THY Avrupa Ligi'nin 20. hafta maçlarıyla devam edilecek. Program şöyle: Bugün: 22.15: Panathinaikos S.-Zalgiris, 22.45: R. Madrid-A. Efes, 22.45: Unicaja Malaga- Baskonia. YARIN: 20.00: CSKA Moskova-Brose Bamberg, 20.45: F.Bahçe Doğuş-Barcelona, 21.00: Kızılyıldız-Olympiakos, 22.30: Valencia-Khimki, 22.45: Olimpia Milan- Maccabi FOX.
88-74'ÜN RÖVANŞI
Ligde 19 maçta 5 galibiyete sahip lacivert-beyazlılar son sırada yer alırken, 12 galibiyeti olan Real Madrid ise 4. durumda bulunuyor.İki takım arasında sezonun ilk haftasında İstanbul'da oynanan müsabakayı Real Madrid, 88-74 kazanmıştı.
THY Avrupa Ligi 20. hafta maçları
THY Avrupa Ligi'nin 20. hafta maçlarıyla devam edilecek. Program şöyle: Bugün: 22.15: Panathinaikos S.-Zalgiris, 22.45: R. Madrid-A. Efes, 22.45: Unicaja Malaga- Baskonia. YARIN: 20.00: CSKA Moskova-Brose Bamberg, 20.45: F.Bahçe Doğuş-Barcelona, 21.00: Kızılyıldız-Olympiakos, 22.30: Valencia-Khimki, 22.45: Olimpia Milan- Maccabi FOX.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:33
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi
Toplam 1
Yorum
fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
-
UEFA Uluslar Ligi: İşte Türkiye'nin rakipleri!
Toplam 6
Yorum
Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
-
Akbaba zirvesi
Toplam 6
Yorum
POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
Dev rövanş bugün haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.